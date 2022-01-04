Климатолог предупредил о погодных аномалиях в 2022 году

В наступившем году жителей России ожидает такая же «нервная» погода, как и в 2021-м. По словам директора программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексея Кокорина, происходящие в Тихом океане процессы приведут к тому, что температура воздуха в мире в 2022 году будет примерно такой же, как годом ранее.

«Я говорю на основании того, что на огромной территории Тихого океана развивается явление Ла-Нинья (поверхность воды из-за сильных ветров становится холоднее, что влияет на климат — прим. ред.), а это означает, что из атмосферы в океан будет направлен усиленный поток тепла», — отметил Кокорин в беседе с радио Sputnik.

Жители Земли в наступившем году столкнутся с аномальными перепадами температуры, а также с неравномерным количеством осадков, которые выпадут в разные периоды года.

По словам Кокорина, сохранится «многолетняя тенденция к формированию неустойчивой и нервной погоды». Он отметил, что в 2022 году также сохранятся резкие перепады температуры и масштабное выпадение осадков или же наоборот, их аномальное отсутствие.

Ла-Нинью со временем сменит другой период под названием Эль-Ниньо. В этот период, как объяснил Кокорин, поверхность океана согревается и климат становится теплее.

Климатолог заключил, что в целом из-за глобального изменения климата медленный рост температуры воздуха будет наблюдаться в следующие десятилетия.

В январе москвичей ожидают традиционные крещенские морозы и небольшой переизбыток снега. Ожидается, что среднемесячная температура воздуха превысит климатическую норму не более чем на 0,5-1 градус. Профицит осадков также не превысит 10-20% от месячного лимита. Конец зимы, как предполагается, ознаменуется частыми оттепелями, смешанными осадками и гололедными явлениями.