Климатолог представил возможные причины гибели жизни на Земле
В ближайший миллиард лет Землю ожидает ряд климатических катастроф: от избыточного выделения кислорода в атмосферу до нового ледникового периода. Они и окажутся причинами гибели жизни на планете.
Возможное будущее предсказал заместитель директора института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов, сообщила Общественная служба новостей.
Избыточное выделение кислорода может образоваться из-под коры Земли в результате продолжительного окисления металлами. Кислород будет разлагаться под давлением температур и выходить из недр.
«Это лишь одна из гипотез. До конца процессов формирования и развития недр земли мы еще не знаем. Это все расположено на глубинах тысяч километров. Что там происходит — мы можем лишь косвенными методами оценивать», — отметил климатолог.
Поэтому пока ведутся споры, как формируется ядро и что происходит с ядерным веществом.
Однако за это время на Земле могут случиться и другие катастрофы. Например, глобальные материковые сдвиги или падение большого метеорита. Семенов предположил, что появится несколько новых огромных континентов и все будет совсем иначе — «уползет» Антарктида. Возможен новый ледниковый цикл, полное оледенение Земли, либо в планету врежется какое-нибудь большое небесное тело.
Поэтому сложно точно предсказать, как на Земле прекратится жизнь.