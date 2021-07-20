Климатолог предрек рост числа наводнений по немецкому сценарию

На Германию, Австрию и Бельгию в июле обрушились сильные дожди, которые привели к наводнениям. Заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов в разговоре с «360» заявил, что такие природные явления в будущем будут встречаться все чаще. Он сказал, что масштаб бедствия можно уменьшить в случае, если власти будут основательно готовиться.

«Случится катастрофа или нет, это больше зависит от готовности властей, инфраструктуры, чрезвычайных служб и так далее. Такие продолжительные осадки, которые могут привести к наводнениям, будут встречаться в будущем чаще», — высказался климатолог.

По его словам, исследования показали, что потепление Средиземного моря, откуда часто приходят такие циклоны, которые, например, были причиной наводнения на Дунае, несут больше влаги. Это приводит к сильным осадкам.

«Такие блокирующие ситуации антициклонические, которые не дают выходить зональному потоку, в результате чего тоже устанавливается циклон. В частности, как мы видели в Западной Германии. Они тоже, по оценкам, будут чаще случаться», — отметил Семенов.

Он добавил, что уже сейчас нужно осознавать масштаб возможных бедствий, количество осадков и готовить инфраструктуру: русла рек, ливневую канализацию и прочее.

Наводнения, которые обрушились на Западню Германию и Бельгию, привели к гибели 170 человек. Еще сотни людей числятся пропавшими без вести.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в немецком языке нет слова, которое может описать происходящее.