Климатолог оценил прогноз ученых о рекордно высоких температурах в будущем

Старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский обсудил с «Парламентской газетой» прогноз швейцарских ученых о том, что людей ожидает рекордно высокая жара в течение следующего века.

По словам специалиста, с волнами жары одной из первых столкнется Россия, поскольку она расположена в умеренных широтах северного полушария.

«И, в принципе, мы это уже видим: это и рекордно жаркий 2010 год, и жара в разные годы в Якутии и на юге Сибири, и этот год в Москве, где июнь поставил абсолютный рекорд по теплу — такого июня в столице еще не было», — напомнил Чернокульский.

Он предупредил, что теплые ночи будут одним из главных негативных последствий жары. Это явления особенно тяжело будет ощущаться в городах.

«Есть такой термин „городской остров тепла“, так как город сам по себе усиливает температуру, и здесь всегда жарче, чем за городом», — пояснил собеседник издания.