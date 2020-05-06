    06 мая 2020, 13:27

    Климатолог оценил прогноз ученых о невозможной жаре к 2050 году

    Ольга Ситникова

    Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев пояснил, что климатические прогнозы лишь отражают вероятность изменений. Об этом сообщило ИА НСН.

    «Такая тенденция, безусловно, намечается, потому что действительно идет разогрев и коснется это в том числе самого теплого пояса Земли. Но насколько эти оценки соответствуют действительности сказать трудно, ведь всякий климатический прогноз является вероятностным. По всей видимости, это посчитали по некоторой модели и получили такие результаты. Необходим, чтобы кто-то еще это посмотрел и подтвердил», — заметил Киселев.

    По словам эксперта, темпы потепления в России больше в 2,5 раза. Он уточнил, что правительству важно принимать меры по адаптации к условиям.

    «Россию тенденция на потепление также касается и, как известно, мы теплеем в 2,5 раза быстрее, чем весь остальной мир. Но таких же высоких температур у нас не будет. Поэтому нам надо ориентироваться на те условия, которые имеют место сейчас и на умеренное, в бытовом смысле, потепление. Даже в Парижском соглашении сказано о том, что помимо мер, принимаемых для смягчения изменения климата, необходимо адаптироваться к тому, что мы имеем, потому как быстро решить проблемы невозможно. И в нашем случае на адаптацию нужно обратить особое внимание в этих условиях — принять меры, как на уровне регионов, так и на уровне министерств и ведомств», — заключил Киселев.

    Ранее ученые выяснили, что к 2050 году температура в некоторых жарких странах достигнет слишком высокого уровня. Жить там станет невозможно.