Климатолог оценил прогноз ученых о невозможной жаре к 2050 году

«Такая тенденция, безусловно, намечается, потому что действительно идет разогрев и коснется это в том числе самого теплого пояса Земли. Но насколько эти оценки соответствуют действительности сказать трудно, ведь всякий климатический прогноз является вероятностным. По всей видимости, это посчитали по некоторой модели и получили такие результаты. Необходим, чтобы кто-то еще это посмотрел и подтвердил», — заметил Киселев.

По словам эксперта, темпы потепления в России больше в 2,5 раза. Он уточнил, что правительству важно принимать меры по адаптации к условиям.

«Россию тенденция на потепление также касается и, как известно, мы теплеем в 2,5 раза быстрее, чем весь остальной мир. Но таких же высоких температур у нас не будет. Поэтому нам надо ориентироваться на те условия, которые имеют место сейчас и на умеренное, в бытовом смысле, потепление. Даже в Парижском соглашении сказано о том, что помимо мер, принимаемых для смягчения изменения климата, необходимо адаптироваться к тому, что мы имеем, потому как быстро решить проблемы невозможно. И в нашем случае на адаптацию нужно обратить особое внимание в этих условиях — принять меры, как на уровне регионов, так и на уровне министерств и ведомств», — заключил Киселев.

Ранее ученые выяснили, что к 2050 году температура в некоторых жарких странах достигнет слишком высокого уровня. Жить там станет невозможно.