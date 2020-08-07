Климатолог оценил неутешительные прогнозы Билла Гейтса по экологии

Миллиардер Билл Гейтс рассказал о наихудшем возможном сценарии для мира из-за проблем с экологией. Так климатолог Владимир Семенов в разговор с «360» оценил слова бизнесмена о том, что в будущем проблемы с окружающей средой принесут больше жертв, чем пандемия.

То, о чем говорит Билл Гейтс, это отдельный возможный сценарий развития событий. Мы не можем со 100-процентной уверенностью сказать, что так и будет. Это верхний предел возможных рисков Владимир Семенов. ученый-климатолог, заведующий лабораторией климатологии Институт географии РАН, замдиректора Институт физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН.

По его словам, Гейтс обрисовал возможное наихудшее развитие событий при наихудшей готовности общества. Скорее всего, речь идет о малоразвитых с экономической точки зрения регионах — Юго-Восточной Азии и Африки.

Семенов отметил, что ситуация с экологией действительно сложная, и можно говорить о тревожных показателях.

«Климат становится все более теплым. Согласно прогнозам, основанных на моделях климата, на физике климата, в ближайшие 50 лет температура должна увеличиться на полтора-два градуса, а к концу века — на 2,5 градуса. Поэтому климат будет становиться теплее. Во многих регионах изменение климата приведет к негативным последствиям: нехватке воды, волнам жары (они негативно будут действовать на сельское хозяйство», — отметил ученый.

Ранее Билл Гейтс заявил, что в обозримом будущем изменения климату приведут к глобальному кризису. Также он не исключил то, что в мире увеличиться смертность. Она будет в пять раз больше, чем во время эпидемии коронавируса. «Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже», — сказал он.