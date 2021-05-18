Климатолог отметил неспособность лесов подстроиться к погодным аномалиям в мае

Специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов выразил сожаление, что российские леса не могут подстроиться к температурным аномалиям, из-за чего возникают пожары. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

«Сосны, ели — они выросли в той климатической зоне, когда они еще были семенами, а глобальное потепление делает климат жарче, более сухим и поэтому лесные пожары стали таким бедствием стихийным», — заметил Карнаухов.

Он обратил внимание на то, что различные растения начали цвести в мае раньше из-за высоких температур.

«Раньше листья распускаются, раньше птицы прилетают, майские жуки в апреле летают», — отметил собеседник информагентства.

Преподаватель Челябинского государственного университета, климатолог Екатерина Пестрякова предупредила, что к возгораниям также могут привести брошенные в лесу стеклышки.

«Стеклышки, как линзы, что в лесу, что где-то. Сейчас мы спасаемся, хоть ночью прохладно, а вот если в июле, когда температура выше 20 градусов, то это, конечно, аномально», — добавила Пестрякова.