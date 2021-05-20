Климатолог назвал страны, находящиеся под угрозой исчезновения из-за потепления

Островное государство Кирибати, которое находится в Тихом океане, часть Бангладеша и низменные территории Юго-Восточной Азии к концу века могут оказаться под водой. При подъеме уровня мирового океана в 3-5 метров затопление грозит Нидерландам и Санкт-Петербургу.

«Под водой окажутся различные низменные территории, прежде всего, Юго-Восточной Азии. Там сотни миллионов людей, которых это затронет. Самое печальное — это Бангладеш. Зальет части территории — сто миллионов людей придется переселить, но, в принципе, само государство сохранится», — неутешительный прогноз дал URA.ru директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в РФ Алексей Кокорин.

Одним из первых, по мнению эксперта, исчезнет небольшое островное государство Кирибати, которое по размеру меньше Мальдивских островов. Рискуют быть затопленными также Нидерланды и Санкт-Петербург, если уровень мирового океана поднимется на 3-5 метров. Он отметил, что остро проблема подъема уровня мирового океана встанет перед людьми в следующем веке, если сейчас не предпринять сдерживающие меры.

Ранее от Антарктиды откололся самый крупный в истории айсберг. Площадь льдины составила примерно 4320 квадратных километров. Его территория больше испанского острова Майорка, который занимает площадь 3640 квадратных километров.