Климатолог назвал сроки глобальной катастрофы на Земле

Если люди не предпримут серьезных действий, чтобы замедлить глобальное потепление, Землю ждет катастрофа. Уже через 100 лет уровень мирового океана может подняться на пять метров — из-за этого начнется новое великое переселение народов.

Об этом рассказал климатолог, доцент Агротехнологической академии Владимир Рябов в эфире радио «Спутник в Крыму». Он уточнил, что примерно 30% суши затопит, если уровень моря поднимется всего на несколько сантиметров. При этом наводнение затронет самые густонаселенные земли.

«Это приведет к необходимости переселения огромного количества людей, перевода производств и переноса жилья», - подчеркнул он.

Климатолог предупредил, что существенное повышение уровня Мирового океана может произойти уже к 2050 году. Изменится и климат — даже несколько градусов принесут за собой глобальные изменения, к которым будет очень трудно приспособиться.

При этом прогнозов можно избежать, если страны сократят выбросы парниковых газов и затормозят глобальное потепление. Рябов уверен, что люди смогут отодвинуть резкое повышение уровня Мирового океана еще на три столетия — но все равно не смогут его остановить.

«Остановить его, конечно, невозможно. Но тогда у человечества будет больше времени, чтобы подготовиться к новым условиям, которые ждут впереди», — заключил он.