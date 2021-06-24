Климатолог назвал неправдой предсказание о превращении Украины в пустыню

Климатолог Владимир Семенов обсудил с Общественной службой новостей предсказание Министерства экологии Украины о том, что климатические изменения на территории страны могут превратить ее в пустыню через несколько десятилетий.

«Это, конечно, неправда. Ни юг России, ни территория Украины не превратятся», — выразил уверенность специалист. По его мнению, подобные заявления являются ни чем иным, как спекуляциями ради привлечения внимания. Он заметил, что сегодня многие руководствуются такими мотивами, чтобы обозначить себя.