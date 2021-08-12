Климатолог напомнил об опасности смога от лесных пожаров для Арктики

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал об угрозе дыма от лесных пожаров Арктике. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Довольно часто дым от лесных пожаров в Сибири достигает арктической зоны. Это довольно расхожее событие. Для человека прямой опасности нет. Но для климата это важно, потому что вот эта сажа, она оседает на снег, на лед. Она способствует в летний сезон более быстрому таянию криосферы — снега, льда, ледников суши. Это важный процесс, но какой-то опасности для экологии все это не представляет», — заявил климатолог.

Он добавил, что крупные лесные пожары оказывают большее влияние на глобальное потепление, ведь при них в атмосферу выбрасывается углекислый газ. Это небольшая, но заметная добавка к балансу выбросов парниковых газов.