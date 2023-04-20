Экология 20 апреля 2023, 18:46 Климатолог Локощенко заявил, что экономика России выиграет от глобального потепления

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Благодаря глобальному потеплению в России начнутся улучшения в сфере экономики и народного хозяйства. Таким мнением поделился ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, в ближайшее время температура на планете увеличится на 1,5 градуса в сравнении с показателями XIX века. Он подчеркнул, что от таких изменений Россия и Канада окажутся в выгодном положении.

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«Последствия очень многообразны. Есть положительные последствия для экономики и народного хозяйства, есть отрицательные», — отметил он.