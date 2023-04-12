Экология 12 апреля 2023, 01:09 Климатолог Кокорин рассказал, к чему приведет извержение вулкана Шивелуч на Камчатке Климатолог Кокорин заявил, что извержение вулкана на Камчатке может привести к похолоданию

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Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке может спровоцировать глобальное похолодание. Таким мнением поделился климатолог Алексей Кокорин. Об этом сообщило РИА «Новости».

Специалист пояснил, что извержение вулкана сказывается на окружающей среде. Наиболее сильное влияние оказывают вулканические продукты, которые попадают в атмосферу, написала «Политика сегодня».

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«Это явно будет сигнал на небольшое глобальное похолодание, кратковременное — один-два года, вряд ли больше», — пояснил специалист.