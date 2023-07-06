Экология 06 июля 2023, 21:25 Климатолог Кислов рассказал, когда в мире начнутся массовые катаклизмы Климатолог Кислов заявил, что массовые катаклизмы начнутся при росте температуры на 5 °C

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Средняя температура на Земле 3 июля составила 17,01 градуса. Данный показатель считается рекордным. Такие изменения могут негативно сказаться на экосистеме планеты. Климатолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Кислов рассказал, когда наступит точка невозврата, передала «Общественная служба новостей».

По его словам, средняя температура на планете составляет примерно 15 градусов. Однако данный показатель может варьироваться. Как рассказал Кислов, начинать переживать стоит тогда, когда средняя температура увеличится на пять градусов.

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«Точка невозврата придет, когда температура поднимется выше пяти градусов. Вот тогда предполагается, что начнет безвозвратно разрушаться ледниковый покров западной Антарктиды», — объяснил специалист.