Климатолог Киселев рассказал, какая погода будет в мире к концу века

Новые климатические нормы ввели в России с 1 июля. Туда включили показатели последних 30 лет. Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев рассказал, как будет меняться погода в течение века. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Эксперт не стал отрицать факт глобального потепления. Он заявил, что со временем происходит постепенный рост температуры. При этом в России, по его словам, показатели растут в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру.

«Это связано с тем, что задержка тепла в воде происходит дольше, чем в воздухе. Пояс, где находится наша страна, — единственный в мире, где суши больше, чем воды. Суша, как и воздух, имеет свою теплоемкость. Одновременно учащаются всевозможные погодные катаклизмы и аномалии», — пояснил климатолог.

Киселев заявил, что глобальное потепление провоцируют именно действия людей. Однако значительных изменений в ближайшее столетие ждать не стоит. Эксперт отметил, что в среднем температура может подняться на три-четыре градуса к 2100 году.