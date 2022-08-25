Климатолог Киселев рассказал, с чем связана московская жара в этом году

Аномально высокая температура в Москве связана с глобальным потеплением во всем мире. Таким мнением поделился климатолог Андрей Киселев в эфире Радио 1.

По словам специалиста, температура в городе может достигнуть рекордных отметок за последние 125 лет. Он подчеркнул, что в ближайшие десять лет показатели температуры будут постепенно расти, добавило utro.ru.

«То, что мы наблюдаем все это чаще и чаще, говорит о том, что изменение климата на это сильно влияет», — отметил Киселев.