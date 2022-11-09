Экология 09 ноября 2022, 18:05 Климатолог Киселев опроверг возможность гибели человечества в ближайшее время

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Климатолог Андрей Киселев рассказал, что климатическая ситуация на планете тревожная, но вымирания человечества к 2050 году не произойдет. Об этом сообщила НСН.

Эксперт прокомментировал результат подсчета суперкомпьютера World One, который показал, что жизнь на Земле перестанет существовать в период с 2040 по 2050 годы.

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«Что касается прогноза, то какую программу вы заложите, такой результат и получите. Те факторы, которые заложили в компьютер, дают явно неудовлетворительный результат», — пояснил Киселев.

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Он отметил, что климат на Земле меняется в негативную сторону, и специалисты не предпринимают достаточно усилий для сохранения экологии. Если ничего не изменится, человечество действительно может погибнуть в дальнейшем, но пока говорить об этом рано, заключил Киселев.