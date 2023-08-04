Экология 04 августа 2023, 20:16 Климатолог Чернокульский заявил, что Норильск пострадает от глобального потепления

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Глобальное потепление может негативно сказаться на некоторых российских территориях. Климатолог, эксперт Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский рассказал, на какие регионы сильнее всего повлияет изменение температуры. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, большое количество российских территорий покрыто вечной мерзлотой. Она может начать таять. С проблемами могут столкнуться северные города, такие как Норильск и Салехард.

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«Твердая земля будет превращаться в полужидкий субленок», — объяснил Чернокульский.