Климатолог Акентьева рассказала, может ли Петербург уйти под воду

В последнее время все чаще стали возникать слухи о том, что Санкт-Петербург и Ленинградская область уйдут под воду из-за глобального потепления. Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Елена Акентьева рассказала, может ли такое произойти. Об этом сообщило РИА «Новости».

Специалист пояснила, что регион не уйдет под воду в ближайшее время. Она подчеркнула, что к концу века уровень воды может подняться максимум на метр, передал «Петербургский дневник».

«Что касается роста уровня моря, то… я думаю, что этого не случится к середине века точно… Пока что больше чем на метр в ближайшие десятилетия и даже к концу века рост уровня моря не ожидается», — рассказала специалист.