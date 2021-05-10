Москвичам пообещали «новую климатическую эпоху»

Прохладные дни закончились в столице 9 мая. Теперь жителей и гостей города ждет наступление «новой климатической эпохи». Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам Тишковца, с 10 мая в столицу придет тепло, которое будет знаменовать преждевременное наступление лета. Обычно метеорологическое лето приходит в районе 28 мая.

«Вот такие климатические качели — холодное начало мая и его вторая половина, которая воздаст нам летним теплом за наши страдания. Причем лето в Москве наступит преждевременно», — рассказал синоптик «Вечерней Москве».

Он добавил, что под летним теплом понимается среднесуточная температура воздуха выше +15 градусов. Днем столбики термометров могут показывать +20 градусов, а ночью — +10 градусов. Тишковец пояснил, что значения складывают и делят на два, чтобы получить предел, с которого отсчитывается начало метеорологического лета.

«Для примера: климатическая норма июня в Москве составляет +21 градус. Такую летнюю температуру мы получим уже со следующей недели», — отметил синоптик.

Конец мая и лето будут в Москве умеренно теплыми. Суровых засух и избыточных осадков не ожидается, при этом не прогнозируется и смены погоды на холодную.