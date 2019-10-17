Климатическая зима начнется в нескольких регионах России

На этой неделе погода изменится в Западной Сибири. Там осень уступит место зиме. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Синоптики пообещали россиянам теплый ноябрь Подробнее

В Республике Алтай и Алтайском крае ожидается дождь со снегом. В предгорьях региона порывы ветра могут достигнуть 30 метров в секунду. Холодный фронт сегодня или завтра дойдет и до южных районов Красноярского края.

Сильный снег, по прогнозам синоптиков, 17 октября должен пройти на севере Якутии, на Нижней Лене. Циклон придет в эту часть России из Красноярского края. В северной половине Якутии уже снежно, а на реке Лена можно наблюдать плавучий лед.

В конце недели на юге Западной Сибири температура воздуха днем будет колебаться от нуля до +5 градусов. Ночью возможны слабые заморозки. Ночью столбик термометров опустится до отметки -1…- 7 градусов.

На юге Восточной Сибири в ближайшие дни будет теплее: днем до +11 градусов, в ночное время — до -5 градусов. Но к концу недели жителей этой полосы также ожидает похолодание.

«То есть среднесуточная температура будет около 0 градусов. Можно сказать, что в Сибирь заглянет зима. Когда среднесуточная температура составляет ноль градусов, становится слабо отрицательной, то начинается климатическая зима», — рассказала «Российской газете» Людмила Паршина.

Между тем в Москве и области 17 октября, наоборот, тепло. Днем воздух прогреется до +16 градусов. Такая погода сохранится в регионе до конца недели.