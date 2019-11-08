«Китовая тюрьма» не отпустила еще 18 белух

История с белухами и косатками на Дальнем Востоке наконец подходит к своему логическому завершению. Сейчас все косатки выпущены, большая часть белух тоже. О том, сколько всего животных было в «китовой тюрьме» и сколько осталось освободить, «360» рассказал председатель организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицин.

«Косаток выпустили всех. Их было там десять. Их всех давным-давно выпустили, они по Охотскому морю путешествуют», — пояснил Лисицин.

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По его словам, всего в «китовой тюрьме» к началу лета находились 87 белух. За прошедший сезон на свободе оказались 37 млекопитающих. Таким образом, к осени в бухте Средняя находились 50 белух.

«19 из них погрузили на научно-исследовательском судне „Профессор Кагановский“. Сегодня утром их выпуск начали в бухте Успения, в Азовском районе», — отметил собеседник «360».

Таким образом, по его подсчетам, осталась 31 белуха, 13 из них уже погрузили на судно «Зодиак». Оно находится в бухте Средняя.

«Как мы ожидаем, в ночь оно направится к бухте Успения на выпуск», — заявил представитель экологической организации.

Получается, что сейчас в «китовой тюрьме» остаются 18 белух. Лисицин сообщил, что «Профессор Кагановский» после выпуска 19 животных вернется в бухту Средняя и 9 ноября погрузит оставшихся 18 белух и «отвезет их на выпуск, если позволит погода».

Также собеседник «360» подтвердил, что в бухте Средняя находятся маленькие моржи. Однако будут ли они выпущены в будущем, он ответить затруднился.

Косатки и белухи оказались в «китовой тюрьме» осенью 2018 года. Известно, что их хотели незаконно продать в Китай и что они содержались в ужасных условиях. Ситуация получила большую огласку. Greenреасе и другие экоактивисты потребовали от России выпустить на свободу животных. Это требование поддержали и голливудские звезды Леонардио Ди Каприо и Памела Андерсон.

О ситуации узнал и президент РФ Владимир Путин. Он заявил о необходимости разобраться в ситуации. В итоге летом 2019 года началась операция по выпуску белух и косаток на свободу.