Китайский лидер принял приглашение Байдена принять участие в саммите по климату

Участие в саммите по климату подтвердил председатель КНР Си Цзиньпин. Принять участие в саммите его пригласил президент США Джо Байден. Лидер страны выступит с важной речью 22 апреля, передает Синьхуа.

США проведет 22–23 апреля международный саммит, где будут затрагиваться вопросы изменения климата. На мероприятии появятся 40 лидеров мировых держав. Саммит будет посвящен более узкой теме сокращения выбросов в окружающую среду, напомнил сайт «Аргументы и факты».