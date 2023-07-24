Экология 24 июля 2023, 18:49 Китайский эксперт назвал причину рекордной жары в мире этим летом Китайский эксперт Вэй Кэ: причиной экстремальной жары в мире стало глобальное потепление РИА «Новости»

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Глобальное потепление стало причиной экстремально высоких температур в этом году в Китае и во всем мире. Об этом РИА «Новости» заявил младший научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук Вэй Кэ.

«Процессы глобального потепления продолжают развиваться, повышение температуры во внутриконтинентальных районах превышает средние показатели по миру, что привело к увеличению частоты и интенсивности экстремально высоких температур», — сказал он.

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Синоптики фиксируют очень высокие температуры этим летом во многих странах: в Испании, Италии, Греции, Китае, Ираке и других.

Ранее стало известно, что вскоре аномальная жара распространится из Европы на южные регионы Турции. Температура воздуха, по данным метеорологов, будет достигать там +45 градусов. А В центре Западной Европы жара начнет отступать. Однако в Испании по-прежнему столбики термометров будут подниматься до +40.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд выразил уверенность, что до России это жара не дойдет.