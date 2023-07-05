Экология 05 июля 2023, 11:41 Китай может начать поставки в РФ оборудования для производства продукции из отходов текстиля Российский экологический оператор

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Китайская компания Hi-Tech Heavy Industry Co может начать поставлять в Россию оборудование для производства текстильной продукции с использованием вторичного волокна. Совещание с руководством китайской государственной компании «HI-TECH HEAVY INDUSTRY CO., LTD» провел Российский экологический оператор, на встрече обсуждалось сотрудничество в области переработки текстиля.

«В рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ и целей, обозначенных в нацпроекте „Экология“, продолжаем работать над развитием сферы утилизации по отдельным направлениям. На повестке — текстиль, в России требуется как наладить систему сбора, так и оснастить производства оборудованием для применения текстильного вторсырья. РЭО провел первое совещание с одним из крупнейших в мире производителей оборудования по производству текстильной продукции (термоскрепленного и иглопробивного полотна), в том числе из вторичного волокна. Компания Hi-Tech Heavy Industry Co готова к сотрудничеству в рамках инжиниринга и поставки линий термоскрепленного и иглопробивного текстиля. Это наиболее дорогие технологические узлы линии переработки текстильных отходов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Китайская госкорпорация готова оказать содействие в поиске и организации сотрудничества с надежным производителями иных технологий обращения с отходами в КНР.

«Hi-Tech Heavy Industry Co сформировала первичное коммерческое предложение, включающее стоимость и технологические характеристики оборудования, сроки и стоимость технологического проектирования, доставки и монтажа оборудования», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Для согласования всех условий в рамках коммерческого предложения планируется формирование делегации высокого уровня РЭО в Китай осенью 2023 года.