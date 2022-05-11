Кировские волонтеры собрали 150 кг отходов на Набережной Грина

Субботник «Зеленый город» под эгидой Российского экологического оператора состоялся в Кировской области 7 мая 2022 года. Участники устроили уборку около Набережной Грина. Собрать удалось 150 килограммов отходов.

«Субботники — добрая традиция нашей страны. Подобные мероприятия полезно проводить среди молодежи, прививать им полезные привычки. При поддержке РЭО в этом году проходят субботники в рамках обширной программы по продвижению экодобровольчества в России. В апреле и мае они пройдут более чем в 30 регионах России. Планируется 10 флагманских субботников и множество небольших. Рады видеть всех, кто хочет сделать свой город и регион чище, на наших мероприятиях», — сказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

На субботнике благодаря силам четырех волонтеров было собрано более 10 мешков с отходами (150 килограммов).

В апреле–мае Российский экологический оператор запустил серию субботников «Зеленый десант» РЭО в более чем 30 субъектах РФ. Планируется, что уборки соберут более 2000 эковолонтеров. Присоединиться к субботникам может каждый желающий. Подробнее о том, как принять участие, можно узнать на сайте акции.