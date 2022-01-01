«Кипящее» море на Сахалине сняли на видео

Необычное явление природы запечатлели на Сахалине. Туман, поднявшийся утром 1 января в Корсакове, накрыл причал и краны в порту, создав эффект «кипящего» моря. Все это сняли на видео с квадрокоптера. Роликом с «360» поделился автор Эдуард Абрамов.

На кадрах, снятых на рассвете, показано, как над побережьем поднимается туман от воды, который скрывает все на своем пути.

«Корсаков, признавайся, ночью жарко было? Аж море закипело!» — написал автор.

Такой густой туман мог вызвать резкий спад температуры воздуха на побережье при относительно теплом море. Сегодня утром Корсакове столбик термометра показывал -14…-12 градусов.

Абрамов рассказал Sakhalin.info, что живет в Корсакове, и окна его дома выходят на залив. Поутру он увидел эту красоту и понял, что такое нельзя пропускать, и сразу побежал снимать.

«В таком масштабе явление редкое и непродолжительное, как правило, первые серьезные морозы ниже -20 градусов вызывают такой эффект», — пояснил он.

Ранее Черное море в Крыму окрасилось в ярко-золотой цвет. Жители Евпатории сняли это на видео.