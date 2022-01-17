Серьезное похолодание придет в Кемеровскую область

Значительное похолодание начнется в Кемеровской области уже на этой неделе. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на гидрометцентр.

18 января температура ночью до -14 градусов. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Днем же показатель температуры составит до -9 градусов.

«На небе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, по югу небольшой, ночью местами умеренный снег, ночью местами метели, на дорогах сильная гололедица», — рассказали в ведомстве.

Самое значительное похолодание начнется в ночь на 20 января. Местами температура будет опускаться до -28 градусов. Днем же — до -19.