Кемеровская река Искитимка поменяла цвет и стала красной. Видео

Река в Кемерово окрасилась в красный цвет. Власти города пытаются обнаружить источник загрязнения воды.

О загрязнении реки Искитимка сообщили жители Кемерово в социальных сетях. Они выложили фото и видео с водой странного цвета.

«Оперативная группа уже приступила к исследованию водоема, чтобы установить источник загрязнения. Информацию также направят в управление Роспотребнадзора», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе мэрии города.

В конце октября поменяла цвет река в Приморье. Она стала ярко-зеленая. Представители администрации села Кневичи Приморского края объяснили, что водоем поменял свой цвет из-за органического окрашивания: в реку попал реагент. Его используют теплоснабжающие организации, вещество не опасно для человека и животных.