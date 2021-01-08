Каждый пятый мегаполис на Земле может уйти под воду к 2040 году

Территория, на которой проживает 19% населения мира, а это свыше 1,2 миллиарда человек, может уйти под воду, выяснили ученые. Произойти это может из-за проседания почв. В том случае, если темпы проседания сохранятся, на уровне моря окажутся 12 миллионов квадратных метров суши, предположили авторы исследования.

Ученые просят правительства стран обратить внимание на результаты их работы и принять меры по борьбе с проседанием грунтов, пишут «Невские новости». В частности, авторы исследования предлагают ограничить потребление воды.

Группа ученых из России выдвинула гипотезу, что некоторые сверхмассивные черные дыры в центрах галактик — это порталы в отдаленные районы Вселенной. По гипотезе ученых, космический корабль может залететь в черную дыру и очутиться в другом конце Вселенной. Теоретически это возможно, однако радиация убьет всех на борту. Основная гипотеза этой работы состоит в том, что активные галактические ядра (AGN) — это устья кротовых нор, а не сверхмассивные черные дыры, говорится в исследовании.