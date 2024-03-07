Эксклюзив 07 марта 2024, 19:48 Катаклизмов ждать не стоит. Москвичам рассказали о погоде на выходных Синоптик Ильин: в Москве и области на выходных пройдут небольшие осадки Pxhere

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На предстоящих праздничных выходных в Москве и Подмосковье ожидаются совсем небольшие осадки. Об этом «360» рассказал синоптик, военный метеоролог Александр Ильин.

«Карты рисуют нам следующее: в Москве и Московской области завтра, да и в субботу-воскресенье каких-то катаклизмов от природы ждать не стоит», — рассказал специалист.

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Погоду определит размытый атмосферный фронт на фоне гребня высокого давления. Это приведет к совсем небольшим осадкам в дневные часы, суммарно выпадет менее миллиметра в течение всего периода осадков.

При этом при температуре -1… + 1 градус. Соответственно, стоит ожидать, что эти осадки могут носить характер смешанный, то есть пройдут смешанно в фазе, может быть, мокрый снег с дождем или просто мокрый снег. Александр Ильин синоптик

По словам метеоролога, в субботу обойдется без существенных осадков. Они могут пройти лишь в утренние часы.

«В субботу совсем уже ни о чем — около одного миллиметра, погоды осадки не сделают никакой. Зато температура в субботу-воскресенье понизится, и уже о плюсе в дневные часы говорить совсем не придется. То есть -1…-3 градуса в субботу-воскресенье мы ожидаем», — рассказал специалист.

Ветер все выходные будет дуть с северо-запада со скоростью от пяти до 10 метров в секунду.

«Может быть, чуть послабее ожидается в воскресенье: до пяти-восьми метров в секунду», — добавил Ильин.

Атмосферное давление в пятницу немного упадет до 745-747 миллиметров ртутного столба, а затем в течение следующих дней будет слабо подниматься, заключил метеоролог.