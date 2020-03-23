Каспийский тюлень и дальневосточная косатка окажутся в Красной книге

«Задачей государства является реальная защита и сохранение всего спектра отечественного биологического разнообразия. Мы создаем необходимые условия для восстановления природного баланса, а также ликвидируем любые риски снижения популяции особо редких животных. И впервые за 20 лет в России будет обновлен перечень исчезающих животных, которым требуется защита», — рассказала Абрамченко.

Каспийский тюлень или каспийская нерпа с 2008 года имеет охранный статус в Красном списке Международного союза охраны природы. По оценкам на 2019 год, численность этого вида составляет не больше 66 тысяч особей. С начала XX века и по 2012 год популяция каспийских тюленей сократилась на 77,5%.

Численность дальневосточной популяции «плотоядной» косатки в российских водах не превышает несколько сотен особей. Это сопоставимо с оценками числа амурских тигров, сохранение которых является приоритетом для государства.

Заключение о необходимости защиты каспийского тюленя и дальневосточной «плотоядной» косатки вынесли эксперты комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам, а также РАН. Теперь их поддержали в правительстве.