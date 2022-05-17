Карьер превратили в незаконную свалку отходов в Ставропольском крае

В Ставропольском крае возле села Падинского карьер на землях сельхозназначения превратился в свалку с отходами.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на информацию регионального управления Россельхознадзора, отходы заняли почти 27 тысяч квадратных метров земли. Там множество бутылок, большое количество битого кирпича, автопокрышек и срубленных деревьев.

Данный участок находится в распоряжении сельскохозяйственного производственного кооператива. От его руководства чиновники потребовали навести на земле порядок и использовать ее по прямому назначению.

В этом году аналогичные требования были выдвинуты руководству 46 организаций.