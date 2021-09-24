Карбоновый полигон возведут под Лабытнанги

Первый в Арктике карбоновый полигон возведут на Ямале. С его помощью специалисты смогут отслеживать выброс влияющих на климат газов. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Здание будет находиться в окрестностях Лабытнанги. На этих же территориях создадут центр испытания и развития природоориентированных решений для сокращения углеродного следа. Специалисты планируют исследовать экосистемы лесотундры, северной тайги, заболоченные земли низовьев Оби. Инициатором проекта выступил президент Владимир Путин. С помощью данного проекта удастся контролировать эффективность инициатив по сокращению выбросов от хозяйственной деятельности.