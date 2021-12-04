Карантин из-за болезни деревьев ввели в части Тульской области

Россельхознадзор ввел в Заокском районе Тульской области карантинный режим из-за распространения бактериального ожога плодовых культур. Об этом сообщила «Тульская служба новостей».

Данный вредный организм был обнаружен на территории, которую использует ООО «Компания Заокские питомники». Им были поражены несколько яблонь. Зараженные деревья ликвидировали. Карантин был введен позднее на пяти тысячах гектаров и предусматривает, помимо профилактики заболевания, нераспространение яблонь за пределы запретной фитосанитарной зоны.

Бактериальный ожог плодовых культур — карантинное вредное заболевание, поражающее более 180 видов плодовых и кустарниковых растений из семейства розоцветных. Наименее устойчивы к поражению кизильник и груша.

Ранее агрофирма «Елгозинское», расположенная в Клинском городском округе, закупила в Дании 510 голов высокоудойных племенных коров. Все прибывшие животные проходят обязательный тридцатидневный карантин. Это было сделано в рамках оздоровления поголовья крупного рогатого скота.