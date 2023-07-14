Экология 14 июля 2023, 14:22 Карачаево-Черкесия сэкономит до 5 млн рублей благодаря переходу на электронную модель терсхемы РЭО

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Карачаево-Черкесия начала применять типовое решение, разработанное Российским экологическим оператором, в виде электронной модели территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Благодаря этому регион сможет сэкономить до 5 млн рублей.

«Карачаево-Черкесия присоединилась к передовым регионам, применяющим типовое решение, разработанное РЭО. Информационное решение представляет собой электронные модели территориальных схем вместо многочисленных таблиц в текстовом формате. Это сделано для удобства и поддержания данных. Решение стандартизировано и позволит регионам сэкономить до 5 млн рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Заместитель генерального директора Алексей Макрушин отметил, что модуль аналитики позволяет прогнозировать дефицит мощностей.

«Электронная модель территориальной схемы — это в первую очередь инструмент моделирования отрасли обращения с ТКО. Ключевым элементом решения ППК РЭО является модуль аналитики и оптимизации маршрутов, учитывающий показатели каждого объекта инфраструктуры, и позволяющий спрогнозировать дефицит мощностей по каждому муниципальному образованию», — добавил Макрушин.

Применение типовых решений повышает эффективность работы региональных операторов, увеличивает сортировку ТКО с выделением полезных фракций.

«В новом решении мы смогли обеспечить полноту и достоверность информации о процессах, связанных с обращением отходов, повысить эффективность верификации и анализа данных», — сообщил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

В ходе реализации реформы обращения с ТКО все больше регионов начали применять типовые решения для анализа и корректировки территориальных схем, что помогает объективно оценивать существующее состояние системы обращения с отходами в регионах.