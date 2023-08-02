Экология 02 августа 2023, 12:56 Кандидат в мэры столицы провел акцию по очистке Москвы-реки Кандидат в мэры столицы Даванков дал старт экологической акции по очистке Москвы-реки Сайт мэра и правительства Москвы

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Москву-реку очистят от мусора в рамках экологической акции. Старт мероприятию дал кандидат в мэры города, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков вместе с телеведущей Еленой Летучей. Об этом сообщил корреспондент АГН «Москва».

«Сегодня мы все здесь встретились на берегу Москвы-реки для того, чтобы дать старт большой экологической акции — будем собирать мусор на дне, но и пройдемся по берегу вместе с нашими волонтерами», — заявил парламентарий.

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Даванков отметил, что в воде «плавает» вся таблица Менделеева. По его словам, горожане сбывают в реку не только мелкий мусор, но и крупногабаритные отходы.

«Пару лет назад даже снегоход выбросили. <…> До конца года мы разработаем большую программу по очистке этого водоема», — сказал он.

Во время открытия Даванков вместе с Летучей погрузился на дно Москва-реки. Также участие в акции приняли и волонтеры. Вместе они вытащили самокат, зимнюю и летнюю резину и другой мусор. Отходы отправят на переработку.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков анонсировал, что в столице от мусора избавят русла четырех рек.