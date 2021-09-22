Канарам спрогнозировали месяц вулканного ада. Почему так долго?

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма будет продолжаться от 24 до 84 дней, по некоторым прогнозам. Вулканолог Иван Махоткин объяснил «360», почему в таком продолжительном извержении нет ничего необычного.

Столь долгая продолжительность извержения вулкана на Канарах связана с тем, что он расположен вдоль так называемого трансформного разлома, отходящего от Срединно-Атлантического хребта, где разрастается океаническая кора. И поскольку она разрастается неравномерно, образуются трещины, вдоль которых находятся вулканы.

«Они как бы нанизаны, и любая такая подвижка вызывает раскрытие вулканических каналов и извержение вулканов. Но поскольку это такое крупное региональное событие, то это на месяц может быть, да, поэтому такая продолжительность. Это не одномоментно так, раз, как бутылка шампанского. Это длительный процесс. Поэтому месяц — это нормально», — объяснил вулканолог.

Извержение может продолжаться и целый год, если ситуация ужесточится. Такое бывает и на Камчатке.

Второй и третий день извержения наиболее активны. Хотя бывает, что через половину срока вулканы начинают извергаться с новой силой.

«А здесь, в этих Срединно-Атлантических хребтах магмы жидкие, быстротекучие, поэтому самая первая мощность извержения в первые дни. А потом идет по ниспадающей, в отличие от тех вулканов, где вот Антильские острова, Камчатка, там извержения может долго быть, и самая активность где-то на середину», — сказал Махоткин.

Все Канарские острова — это вершины вулканических гор, поэтому ситуация может ухудшиться. Но долгое извержение вулкана на Пальме вполне нормально.

«Жидкая магма выливается, течет, все захватывает, как там и было показано. Это как раз характерно для таких щелочных основных магм. Они текущие и не вязкие. Такие вулканы и на Гавайских островах, в Исландии. Но если магмы до воды доберутся, может создаться более мощное извержение», — объяснил вулканолог.

Ранее в Сети появились видео и фотографии, на которых запечатлен фонтанирующий вулкан.