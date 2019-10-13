Канаду завалило снегом. Власти ввели режим ЧС

Канадское национальное метеобюро сообщило, что в Манитобе снег идет практически без перерывов с 9 октября. В некоторых населенных пунктах уже выпало до 60 сантиметров осадков.

Подача электроэнергии прервана в 27 тысячах объектов провинциальной столицы Виннипеге и более 26 тысяч в соседних городах и поселках. Света и тепла нет в жилых домах, магазинах, государственных учреждениях. Аварийные бригады в усиленном режиме трудятся на восстановлением поврежденных из-за обильного снегопада линий электропередач. Пока нет информации, когда работы будут завершены.

Сообщается, что один человек пострадал из-за непогоды. Канадец находится в больнице в критическом состоянии. Он получил многочисленные травмы, когда на него упала ветка дерева. Полиция была вынуждена перекрыть некоторые автомагистрали. Спецтехника просто не успевает расчищать дороги. Задержаны многие рейсы в аэропортах Канады.

После введения режима чрезвычайной ситуации провинция Манитоба получит дополнительное финансирование для ликвидации последствий снегопада. Деньги будут выделены из федерального бюджета.