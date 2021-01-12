Канадские ученые: самый древний лед планеты может растаять
Ученые из Университета Торонто заявили, что может растаять самый древний лед Земли, который сохранился на участке между канадским арктическим архипелагом и Гренландией. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Предполагалось, что этот участок будет иметь роль убежища для арктических животных. Но выяснилось, что он тает, причем быстрее остальной Арктики.
Ученые объяснили, что это связано с ледяными арками, которые соединяют ледяную зону и материк. Каждый год эти арки начинают таять все раньше, из-за чего ледяной пласт может начать двигаться на юг и растаять.
«Единственное, что мы можем сделать — это охладить планету. Тогда арки, будем надеяться, снова естественным образом сформируются», — рассказали ученые.