Канадские ученые: самый древний лед планеты может растаять

Предполагалось, что этот участок будет иметь роль убежища для арктических животных. Но выяснилось, что он тает, причем быстрее остальной Арктики.

Ученые объяснили, что это связано с ледяными арками, которые соединяют ледяную зону и материк. Каждый год эти арки начинают таять все раньше, из-за чего ледяной пласт может начать двигаться на юг и растаять.

«Единственное, что мы можем сделать — это охладить планету. Тогда арки, будем надеяться, снова естественным образом сформируются», — рассказали ученые.