Канада к 2035 году разрешит продавать автомобили только с нулевым уровнем выбросов

В Канаде к 2035 года из продажи исчезнут автомобили с любым уровнем выбросов. Об этом сообщила канадский вице-министр финансов Мона Фортье в социальных сетях

Власти Канады к 2035 году разрешат продавать в стране только автомобили с нулевым уровнем выбросов. Об этом во вторник сообщила канадский вице-министр финансов Мона Фортье в Twitter.

«К 2035 году правительство объявило, что все продажи новых легковых автомобилей и грузовиков должны быть с нулевым уровнем выбросов. Ускорение перехода к автомобилям с нулевым уровнем выбросов является ключевым фактором для „зеленой“ экономики. Это поможет перевести нашу экономику в более чистое будущее с целью достижения чистого нуля к 2050 году», — написала она.

Данная мера поможет Канаде приблизиться к цели по достижению нулевого уровня выбросов двуокиси углерода в атмосферу в 2050 году.

Шесть лет назад ООН приняла Цели в области устойчивого развития до 2030 года. Кроме ликвидации нищеты, сохранения ресурсов планет и обеспечения благополучия для всех, организация предложила срочно начать борьбу с изменением климата и снижения выбросок углекислого газа в атмосферу. Канада планирует к 2030 году сократить выбросы двуокиси углерода на 40-45% по сравнению с показателями 2005 года, а в 2050 году довести их до нуля.