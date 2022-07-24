Жители Подольска очистили берега реки Каменки на акции «Вода России»

Подмосковные экологи и общественники при поддержке управляющих компаний и неравнодушных горожан провели очистку берегов рек Петрица и Каменка в городском округе Подольск. Уборка берегов стала частью всероссийской акции «Вода России.

Начальник территориального управления городского округа Подольск Евгений Патрушев рассказал, что на реке Каменка очистили исток от мусора и мелкой поросли. Это позволило освободить поток воды.

«В весеннее время жители микрорайона ощущают здесь некоторую заболоченность. Вода застаивается, не уходит, затапливается проезжая часть. В связи с этим было принято решение поработать именно в этом месте», — пояснил он.

Руководитель микрорайона Львовский городского округа Подольск Татьяна Тарасенко подчеркнула, что экологическая акция «Вода России» в округе проходит в три этапа. Первый прошел в начале июля на реке Петрица в Климовске. Очистка Каменки стала вторым этапом.

«В следующую пятницу у нас состоится акция на реке Пахре, куда мы приглашаем всех наших жителей и замечательных людей, кто хотел, чтобы наша страна и природа были шикарными и благоухающими и веселыми», — рассказала она.

Татьяна Тарасенко подчеркнула, что жители Подольска и других округов Подмосковья поддержали идею сделать водоемы чище.

Участники акции отметили, что после очистки Каменки там может появиться рыба. Акцию «Вода России» они назвали полезной и поблагодарили президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева за экологическую инициативу.

Всероссийская акция «Вода России» проводится с 2014 года, с каждым годом расширяя свою географию. За восемь лет в ней приняли участие более семи миллионов человек из 85 регионов. Вместе они очистили более десяти тысяч водоемов и собрали 638 000 кубометров мусора.