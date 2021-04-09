Ураганный ветер разбушевался в Петропавловске-Камчатском. Фото и видео

Власти Петропавловска-Камчатского получили 24 обращения граждан, которые пожаловались на разрушительные последствия циклона. Пострадали фасады и кровли зданий, были оборваны провода электропередач, снесены заборы и поломаны деревья.

Об этом агентству «Камчатка-Информ» сообщили в администрации города. Упал строительный забор около строящейся на улице Ленинградской 4-звезденой гостиницы, на набережной пришлось перекрыть движение транспорта, что создало в час пик большие пробки.

Мэрия организовала сплошные рейды по выявлению последствий циклона, но устранить их удастся только после того, как утихнет ветер.

Ночью порывы ветра доходили до 30 метров в секунду. Сейчас циклон смещается в Берингово море.

Администрация города отменила занятия в школах 9 апреля, сообщил «Интерфакс».

«В пятницу занятия первой и второй смен для всех классов школ краевого центра отменены. Также не будет занятий во всех учреждениях дополнительного образования, включая пришкольные секции и кружки», — сообщили власти.

Детские сады будут работать как обычно.

Региональное МЧС объявило штормовое предупреждение. В первой половине ночи 10 апреля в акватории Берингова моря ожидаются волны высотой восемь-девять метров. Опасное явление сохранится до конца утра 11 апреля.