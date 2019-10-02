Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 9 километров

Пепловый выброс снова произошел на вулкане Шивелуч. Его высота на этот раз достигла порядка девяти километров. Шлейф унесло в юго-восточном направлении.

Вулкан выбросил столб пепла днем 2 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю. Пеплопад пока не зафиксирован.

«Не исключена вероятность выпадения незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района», — уточнили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что в районе Шивелуча не проходят международные воздушные трассы. Не зарегистрированы недалеко от вулкана и туристические группы.

Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла, который накрыл камчатские поселки Подробнее

Вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности. При прошлом выбросе его пеплом засыпало два поселка. Угрозы жизни населения не было.

Шивелуч поднимается над уровнем моря на высоту в 3283 метра. Он является самым северным действующим вулканом Камчатки и расположен недалеко от поселка Ключи Усть-Камчатского района.