18 сентября 2023, 03:24
Камчатка отказалась от 15 млрд инвестиций для сохранения статуса вулканов
Камчатские власти отказались от инвестиций более чем на 15 миллиардов рублей, чтобы ЮНЕСКО не присвоила вулканам региона статус объектов всемирного наследия под угрозой. Об этом губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал в интервью РБК.
По его словам, это решение касалось нескольких месторождений, среди них Родниковое и Мутновское месторождения золота, а также нескольких менее значительных месторождений.
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«Точной оценки нет, но речь идет, думаю, что о сумме в несколько десятков миллиардов рублей. Больше 10–15», — сказал Солодов.
Губернатор отметил, что сохранение природы Камчатки и ее репутации являются приоритетной задачей. Включение вулканов региона в список объектов, находящихся под угрозой разрушения со стороны ЮНЕСКО, было бы несправедливым, с учетом решения создать на Камчатке национальный парк с особым режимом охраны.
Минприроды занимается созданием особо охраняемой природной территории федерального значения на Камчатке. Это будет национальный парк с одноименным названием, нормативный акт по которому подготовят до 1 ноября.
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