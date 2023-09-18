Экология 18 сентября 2023, 03:24 Камчатка отказалась от 15 млрд инвестиций для сохранения статуса вулканов Пресс-служба МЧС

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Камчатские власти отказались от инвестиций более чем на 15 миллиардов рублей, чтобы ЮНЕСКО не присвоила вулканам региона статус объектов всемирного наследия под угрозой. Об этом губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал в интервью РБК.

По его словам, это решение касалось нескольких месторождений, среди них Родниковое и Мутновское месторождения золота, а также нескольких менее значительных месторождений.

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«Точной оценки нет, но речь идет, думаю, что о сумме в несколько десятков миллиардов рублей. Больше 10–15», — сказал Солодов.

Губернатор отметил, что сохранение природы Камчатки и ее репутации являются приоритетной задачей. Включение вулканов региона в список объектов, находящихся под угрозой разрушения со стороны ЮНЕСКО, было бы несправедливым, с учетом решения создать на Камчатке национальный парк с особым режимом охраны.

Минприроды занимается созданием особо охраняемой природной территории федерального значения на Камчатке. Это будет национальный парк с одноименным названием, нормативный акт по которому подготовят до 1 ноября.