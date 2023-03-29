Экология 29 марта 2023, 14:09 Калужская область стала лидером по торговле стеклом

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В топ также вошли Тамбовская и Саратовская области, Приморский и Красноярский край.

Участники Электронной торговой площадки по купле-продаже вторичных ресурсов (ЭТП) выставили 37 лотов в категории стекло на 27 млн рублей. Российский экологический оператор назвал 5 российских регионов с крупнейшими лотами общей суммой 18,5 млн рублей.

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«Наша площадка по торговле вторсырьем продолжает развиваться, на ней уже успешно проводятся сделки на миллионы рублей. Мы анализируем, какие отходы пользуются большим спросом, как правило, это макулатура, пластик и стекло. Так, отходы стекла занимают 10,53% от всех представленных на ЭТП лотов. Лидером по размещенным лотам в этой категории вторресурсов стала Калужская область. Компании из этого региона разместили лоты на 12 млн рублей. Работа ЭТП направлена на развитие отрасли по обращению с отходами, площадка должна стать удобным инструментом, который сделает рынок более прозрачным и будет стимулировать процесс исполнения расширенной ответственности производителей (РОП) для формирования экономики замкнутого цикла», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Калужская область разместила 2 лота на сумму 12 млн рублей, Тамбовская — 5 лотов на 2,265 млн рублей, Саратовская — 8 лотов на 1,844 млн рублей, Красноярский край — 3 лота на 1,2 млн рублей, Приморский край — 9 лотов на 1,05 млн рублей.

«По данным на конец марта 2023 года, количество пользователей на ЭТП составило 750, размещено лотов — 380, на общую сумму — 641,5 миллиона рублей», — сказал руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

Ранее на ЭТП посчитали средние цены на макулатуру, ПЭТ, отходы стекла, золошлаковые отходы — на площадке появился модуль анализа цен. Теперь каждый зарегистрировавшийся пользователь может получить сводку по ценам на вторсырье бесплатно.

Электронная торговая платформа РЭО начала работать в сентябре 2022 года. На ней представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП.