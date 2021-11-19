Калужская область поделилась с белорусскими коллегами опытом в части ТКО

Калужская область приняла с рабочим визитом делегацию из Белоруссии и представителей Российского экологического оператора (РЭО) и поделилась опытом в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.

«Калужская область отметилась передовым опытом в сфере обращения ТКО, в регионе почти все собранные отходы проходят обработку на сортировочных комплексах, также активно идет внедрение раздельного сбора, для этого в регионе установили почти 1200 баков для РСО. Коллегам из Белоруссии продемонстрировали передовой опыт области, обсудили с ними дальнейшие шаги по сотрудничеству в сфере переработки», — отметил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Белорусские специалисты обратили внимание оборудование и высокий уровень компетенции на российских предприятиях. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь Владимир Семашко выразил благодарность РЭО за визит на территорию Белоруссии и организацию поездки в Россию.

Стороны обсудили возможность создания единой системы экомониторинга, а белорусская делегация продемонстрировала интерес в изучении опыта по развитию экологических технопарков в Калужской области.