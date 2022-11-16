Экология 16 ноября 2022, 09:57 Калужская область начнет передавать в РЭО данные по загрязняющим веществам в воздухе

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К пилотному проекту Российского экологического оператора по экомониторингу в городах России присоединилась Калужская область. РЭО подписал соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Подписали соглашение с Калужской областью. Оно позволит предоставлять РЭО данные со станций экологического мониторинга. Всего в проекте участвует уже 16 субъектов РФ. Система, собирающая данные от разных источников мониторинга, позволит легче обнаруживать источники загрязнений веществ региональным властям, грозить может вплоть до приостановки деятельности предприятий», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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К проекту также присоединились Оренбургская, Челябинская, Кемеровская, Сахалинская, Омская, Свердловская, Вологодская, Московская, Рязанская, Липецкая и Новосибирская области, Красноярский край, Иркутская область, республика Бурятия, Забайкальский край. РЭО также получает данные в автоматическом режиме от таких компаний, как Росгидромет, ПАО Норникель, филиал Газпромнефть АО Омский НПЗ, ОАО РЖД, ООО ЗабГокСвязь.

Над пилотом по созданию технологии сбора данных с различных сетей мониторинга РЭО работает по поручению Минприроды России. Результатом станет единая информационная система, интегрированная с другими системами госорганов. К 2030 году после объединения, а также развития сети сбора данных, ее актуализации и увеличения числа точек контроля будет создана комплексная система мониторинга состояния окружающей среды на территории Российской Федерации. Граждане и юридические лица получат доступ к системе.