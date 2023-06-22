Экология 22 июня 2023, 15:52 Калькулятор экосбора заработал на онлайн-площадке РЭО по торговле вторсырьем

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Калькулятор расчета стоимости экологического сбора заработал на Электронной торговой площадке (ЭТП) по купле-продаже вторсырьем, созданной при поддержке Российского экологического оператора. Новый модуль создан в целях эффективного исполнения расширенной ответственности производителей (РОП).

«Для удобного расчета стоимости экологического сбора мы добавили на ЭТП специальный калькулятор. Воспользоваться им может любой желающий. А те, кто зарегистрирован на площадке, могут получить услугу по утилизации прямо на нашей площадке. Платформа создавалась как для купли-продажи вторсырья, так и для удобного исполнения РОП», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Сумма экосбора рассчитывается посредством умножения ставки экосбора на массу товара/упаковки и на норматив утилизации, выраженный в относительных единицах. Например, ставка экосбора по группе № 9 «Бумага и картон гофрированные» составляет 2 378 рублей, норматив утилизации — 45%. Сумма экосбора за 1 тонну составит 1 070,10 рубля.

Ставка экосбора по группе № 2 «Ковры и ковровые изделия» составляет 16 304 рубля, норматив утилизации — 10%. Сумма экосбора за 3 тонны составит 4 891,20 рубля.

Ставка экосбора по группе № 17 «Шины, покрышки и камеры резиновые» составляет 7 109 рублей, норматив утилизации — 30%. Сумма экосбора за 0,7 тонны составит 1 492,89 рубля.

«Расчет экосбора — необходимая функция, которую мы добавили на главную страницу сайта. Для того, чтобы воспользоваться калькулятором, не требуется регистрация», — сказал руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

Электронная торговая площадка заработала в сентябре 2022 года. На ЭТП представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). На площадке зарегистрировано более 900 компаний. Они разместили лотов на сумму более 1 млрд рублей.