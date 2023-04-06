Экология 06 апреля 2023, 16:29 Калькулятор экосбора появится на ЭТП по торговле вторсырьем

Читать 360tv в

Он создан для исполнения расширенной ответственности производителей (РОП).

Калькулятор расчета стоимости экологического сбора появится на Электронной торговой площадке (ЭТП) по купле-продаже вторсырьем, созданной при поддержке Российского экологического оператора. Новый модуль направлен на эффективное исполнение расширенной ответственности производителей (РОП).

Реклама

«После принятия законопроекта о РОП производителям придется платить экологический сбор либо заниматься утилизацией самостоятельно. Во втором случае они могут заказать услугу у специализированных организаций — проверенных утилизаторов, включенных в реестр РЭО. В первом же случае им необходимо будет уплатить экосбор по принципу „загрязнитель платит“, когда ставка выше у менее экологичных товаров и упаковки. Для удобного расчета стоимости сбора мы добавим на ЭТП калькулятор экосбора. Для всех остальных утилизаторы, зарегистрированные на площадки, предложат услугу по утилизации. ЭТП в первую очередь была создана для удобного исполнения РОП, чтобы процесс был прозрачным и легко контролируемым», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Как работает калькулятор. Если к утилизации подлежит товар «Одеяла», то это группа № 1 «Изделия текстильные готовые (кроме одежды)». Ставка экологического сбора по нему составляет 16 304 рубля (в соответствии с Постановлением Правительства Р Ф от 09.04.2016 № 284). Норматив утилизации — 10% (в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 № 3722-р). Если всего было выпущено (или импортировано) 119 тонн одеял, утилизировано должно быть 11,9 тонны, сумма экосбора составит 194 017 рублей.

«Наша площадка — удобный инструмент для купли-продажи вторсырья, расчета средней цены на него и исполнения РОП. Она заработала в сентябре прошлого года, но уже пользуется популярностью среди участников отрасли по обращению с отходами. Мы постоянно работаем над ее улучшением и интегрируем новые функции. Например, ранее мы разработали для ЭТП такие модули, как кредитование, логистика, индекс цен, и не собираемся останавливаться», — сказал руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

Впервые о калькуляторе сообщили на вебинаре «Новые модули на электронной торговой площадке ППК РЭО», который прошел 5 апреля. Посмотреть его можно по ссылке. Такие обучающие вебинары РЭО будет проводить каждый месяц, на них также будут анонсироваться новые модули и функции.

Расширенная ответственность производителей (РОП) — система экономического регулирования, в соответствии с которой производители и импортеры несут ответственность за утилизацию отходов, возникающих в результате использования их продукции. В соответствии с принципом «загрязнитель платит», чем менее экологична упаковка, тем выше ставка экологического налога.

В законопроекте по совершенствованию механизма РОП предлагается возложить ответственность за переработку упаковки на производителя упаковки и исключить возможность создания ассоциаций, специально созданных для выполнения показателя переработки. Также предлагается установить ответственность за переработку всей произведенной упаковки с 1 января 2025 года (в настоящее время коэффициент переработки упаковки составляет 10−45%) и ежегодно увеличивать коэффициент для определенных категорий продукции не менее чем на 10%. Эта мера будет стимулировать производителей переходить на упаковку, пригодную для вторичной переработки.